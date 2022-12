Akhriso: Sooyaalka Wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya & Qodobadii Laysku Mariwaayay

Hargeysa (Hargeisa Press) – Fikrika ah in ay wada hadlaan Somaliland iyo Soomaaliya, wuxuu markii ugu horeysey ka soo billowday shirkii caalamiga ahaa ee ee lagu qabtay magaalada London, sannadkii 2012-kii. Mid ka mid ah qodobadii shirkaasi ka soo baxay waxa uu dhigayay in “Beesha Caalamka ay taageerto ahmiyadda ay leedahay in wadahadalo ay dhexmaraan” Somaliland iyo Soomaaliya.

Dhawr bilood ka dib shirkaasi waxaa isla magaalada London ka qabsoomey shirkii ugu horeeyey ee fool ka fool ay isu soo horfadhiistaan labada dhinac, wuxuuna shirkaasi dhacay 20-kii bishii June, 2012-kii.

Si loo dardargeliyo dadaallada wadahadallada. Somaliland waxay meelmarisay qaraar u oggolaanayay inay wadahadal toos ah la gasho Soomaaliya. Waxaana tan iyo xilligaas dhacay ilaa lix shir oo lagaga arrisanayay arrimahan.

Shirkii London

Dhowr bilood uun ka dib shirkii Soomaalida ee London, waxaa bilowday wadahadallo la xidhiidha – midnimo ama madaxbannaani. Waxaana ka mid ahaa midkii dhacay Bishii Juun, 2012-kii.

Ujeedada shirkaas, oo ay martigelisay dowladda UK, wuxuu ahaa in waddada loogu xaadho waxa xaajoodka la xidhiidhay qodabadii ay labada dhinac ka wadahadli lahaayeen.