Agaasimaha Xarunta Maamul-wanaagga iyo Dimuqraadiyadda ee CDG Oo ka qayb galay dood-cilmiyeed muhiim ah oo lagu qabtay Bandhigga 18-aad ee Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa

Hargeysa,(HargeisaPress)– Agaasimaha Xarunta Maamul-wanaagga iyo Dimuqraadiyadda ee CDG, Mudane Cabdiraxmaan Warsame Nuur, ayaa galabta ka qayb galay dood-cilmiyeed muhiim ah oo lagu qabtay Hargeysa Cultural Center, taas oo qayb ka ahayd Bandhigga Caalamiga ah ee Buugaagta Hargeysa (HIBF), sannadkii 18aad.

Dooddan oo ciwaankeedu ahaa “Elections, Media and Beyond”, waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay kaalinta warbaahinta ee hannaanka doorashooyinka Somaliland, iyadoo si gaar ah loogu eegay wacyigelinta bulshada, ilaalinta daahfurnaanta, iyo difaaca dimuqraadiyadda.

Waxaa doodda ka qayb galay suxufiyiin, aqoonyahanno, iyo madax kale, waxaana laga hadlay waayo-aragnimada laga dhaxlay doorashooyinkii hore, gaar ahaan doorashooyinkii 2017 iyo 2021, iyadoo sidoo kale la xusay korodhka isticmaalka baraha bulshada sida Facebook iyo TikTok ee lagu gaadhay dhalinyarada iyo codbixiyeyaasha cusub.

Agaasimaha CDG, Cabdiraxmaan Warsame Nuur, ayaa ka mid ahaa marti sharafeedkii ka qayb galay dooddan, wuxuuna bogaadiyay doorka warbaahintu ku leedahay xoojinta hufnaanta siyaasadeed iyo kor u qaadista garaadka codbixiyeyaasha.

CDG oo mar walba u taagan horumarinta dimuqraadiyadda iyo ilaalinta hab-raacyada daahfurnaanta doorashooyinka, ayaa si dhow ula shaqeysa warbaahinta iyo ururrada saxaafadda si loo sugo jawi doorasho oo xor ah oo caddaalad ah.

Ugu dambeyn, Xarunta Center for Democracy & Governance waxay mar kale adkaynaysaa in xorriyadda saxaafaddu tahay laf-dhabarta dimuqraadiyadda, iyadoo ku baaqday in la sii xoojiyo madaxbannaanida warbaahinta iyo ilaalinta xuquuqda suxufiyiinta.