Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Oo Furay Kulan lagaga hadlayey Amiga Horumarinta badaha Somaliland + SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress) – Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Maxamed Cabdiraxmaan Xasan, ayaa maanta si rasmi ah u furay kulanka saddex- biloodka isku-dubaridka arrimaha amniga iyo horumarinta badda heer qaran ee Somaliland.
Kulankan oo uu soo qaban-qaabiyey Xafiiska Amniga Badda ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda JSL, ayaa ujeeddadiisu ahaa in lagu gorfeeyo xaaladda amniga badaha, horumarkooda iyo wadaagista warbixinaha hawlqabad iyo qorsheyaasha mustaqbalka
ee daneeyayaasha kala duwan.
Ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay Agaasimaha cusub ee Xafiiska Amniga Badda, Mudane Maxamed Aadan Tukaale, iyo Agaasime ku xigeenka Xafiiska, Mudane Yahye Maxamed Xanas, kuwaas oo muujiyay sida ay uga go’an tahay dardar-gelinta hawlaha xafiiska, casriyeynta nidaamyada
amniga badda iyo xoojinta wada-shaqaynta hay’adaha kala duwan.
Sidoo kale, Mr. Bert iyo Mahad Axmed oo ka socday xafiiska EU CAP oo Somaliland ka taageerta dhanka farsamada la xidhiidha amniga iyo horumarinta badaha, oo iyagu na halkaas ka hadlay ayaa soo jeediyey hadalo mahadnaq, iyo soo dhaweyn ah iyaga oo sheegay inay ka go’an tahay sii wadida taageerada EU ee dhinaca amniga badaha.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mudane Maxamed Cabdiraxmaan oo
si rasmi ah u furay kulanka, ayaa isagu na khudbad uu halkaas ka jeediyey, wuxu si qoto dheer u adkeeyay ka go’naanshaha Wasaaradda ee ilaalinta amniga badda, horumarinta shuruucda la xidhiidha iyo xoojinta wada-shaqaynta daneeyayaasha ka shaqeeya arrimaha badda. Isaga oo xusay in amniga baddu uu saldhig u yahay horumarka dhaqaalaha, ganacsiga iyo nabadgelyada guud ee dalka.
Dhinaca kale intii kulanku socday, waxa halkaas lagu soo bandhigay warbixino iyo soo-jeedinno muhiim ah, waxaana halkaas hadalo ka soo jeediyey daneeyayaasha arrimaha badda ee Somaliland, sida Wasaaradaha kala duwan, Xafiiska Garyaqaanka Guud, Xafiiska Xeer Ilaalinta, Ciidanka Booliska, iyo Jaamacadaha bixiya culuumta badda.
Gebogebadii, kulanka ayaa lagu go’aamiyay in la xoojiyo wada-shaqaynta daneeyayaasha arrimaha badda, iyo in si wadajir ah looga qaybqaato hirgelinta shuruucda la xidhiidha amniga badda, isla markaana la joogteeyo kulamada noocan ah si kor loogu qaado isku-xidhnaanta, wada-tashiga iyo horumarinta amniga badaha JSL, iyada oo Xafiiska Xidhiidhinta Amniga Badda ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda uu hormuud u yahay hawlahaas.