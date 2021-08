Agaasimaha guud ee Warfaafinta Oo Tababar u furay Shaqaalaha waaxda IT-ga ee Wasaarada Warafaafinta Dhaqanka iyo Wacyigalinta.

By shiine Elmi

Hargeysa,(HargeisaPress) – Agaasimaha guud ee wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo wacyigalinta Maxamed Yusuf Ismaacaiil oo ka hadlay furitaanka tababarkaasi ayaa u mahad celiyay macalinka tababarka bixnayay waxaanu intaa ku daray in tababarkan lagu baran doono net working ka ama isku xidhka taas oo muhiimad weyn u leh isla jaanqaadka wasaarada , agaasimuhu waxa uu intaasi raaciyay in aduunkii uu maanta u guurayo hab casri islamarkaa ka wasaarad ahaan laynooga baahan yay in aynu u guurno halka aduunyadii ay u guurtay

Gabgabdii agaasimuhu waxa u ku booriyay xubnaha ka qeyb galay aqoon korodhsigaasi in ay ka faa iideystaan aqoonta lagu baran doono ababarkaasi.

