Agaasimaha Guud ee Baanka dhexe JSL iyo Guddida heer qaran ee dib-u-dhiska Suuqa Waaheen Oo wadajir ah u kormeeray + SAWIRRO

Hargeysa,(HargeisaPress) – Agaasimaha Guud ee Baanka dhexe JSL, Mudane Yaasin Jaamac Axmed, iyo Guddida heer qaran ee dib-u-dhiska Suuqa Waaheen ayaa maanta si wadajir ah u kormeeray halka uu marayo mashruuca dhismaha Suuqu, kaas oo Baanka Dhexe maal-galiyay.
kulankan oo ahaa kulan Bile ah oo lagu ogaanayo Habsami u socodka Dhismaha suuqa Sariibada Hilibka iyo Khudaarta ee qaybta dawladda Hoose gacanta ku hayso ee Waaheen.
Intii kulankani socday waxaa warbixin laga dhagaystay Shirkada Dhismaha ee Daryeel construction iyo SEMA consultant Firm, iyaga oo si faahfaahsan uga warbixiyay habsami u socodka dhismaha Suuqa, dhismahan oo galay maalintiisii 81 aad, waxa la dhameeyay 20%, waxa na uu ilaa hadda u socdaa sidii loo Qorsheeyay.