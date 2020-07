Aadan Muuse Jibriil Oo Faahfaahiyay Loolanka Dunida Ka Socda Iyo Geedi-Socodka Diblomaasiyada

Hargeysa,(HargeisaPress) – Safiirkii hore ee Somaliland u qaabilsnaa Urur Gobolleedka IGAD, Aadan Muuse Jibriil ayaa ka hadlay Dariiqyada Somaliland Beesha Caalamku ku qiimaynayso ee u sahlaya inay hesho Dariiqa loo maro Ictiraafka ay ku raad-joogto.

Aadan Muuse Jibriil waxa kale oo uu ka hadlay xidhiidhka dhex maray Somaliland iyo Dawladda Taiwan, waxaanu sheegay in xidhiidhkani aanu ahayn mid cusub, balse uu hadda sii xoogaystay, inkasta oo xilliga uu ku soo beegmay la taagan Xaalad Dunida u diyaar-garoobayso Dagaalkii Qaboobaa isla-markaana loo kala fadhiyo ‘Reer Galbeed iyo Reer Bari’.

Ambassador Aadan Muuse Jibriil oo ugu horrayn ka hadlaya waxyaabaha Midnimada Dadku ka mid tahay ee Somaliland looga baahan ayaa yidhi “Ictiraafku waa inaad dalkaaga Hantidid, midnimada dadkaaga iyo Wada-jirkiisa iyo xaq qaybsigiisa, hadday tahay dhinaca Maamulka, dhinaca dhaqaalaha inay isku dheeli-tiran tahay Maamulka dalkaaga.”

Aadan Muuse waxa kale oo uu sheegay “Innagu Somaliland ahaan 30-kaa sanadood waxaynu ku jirnay halgan ah sidaynu u xoojino Dawladnimadeena, mar walbana Mushaakil wuu jiraa, is-qabad baa jira oo Nolosha ayuu ka mid yahay.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Dunidu waxay eegaysaa oo ay indhaha ku haysaa saddex Waxyaabood, inaad amniga dalkaaga inaad sugayso, Midnimada dalkaagu inay sugan tahay iyo inaad Istaraatiijiyad leedahay, inaad leedahay Qorshe dheer oo meesha uu u socdo la garan karo.”

Aadan Muuse Jibriil oo u warramay Telefiishanka Saab ayaa sheegay in xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan ee dhawaan soo shaac-baxay uu muddo dheer jiray “Xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan imika muu bilaabmin Runtii, illaa 20 sano ayuu jiray, laakiin wuxuu ahaa xidhiidh aan la shaacin oo hoose, dhallinyaradeenu Jaamacadaha Taiwan wax way ka dhiganayeen waxay ina siinayeen Waxbarasho (bilaash ah), laakiin kan imika bilaabmay waa mid kii hore ka qoto-dheer oo ka ballaadhan.”

Ambassador Jibriil wuxuu ka hadlay sida muhiimka u tahay in Shacabku ogaado in sida Dunidu sii qaybsamayso isla-markaana qoloba dhinac isku bahaysanayso “Arrinta loo baahan yahay in Dadkeenu ogaado waxa weeyaan markaynu xidhiidhka la samaynay Taiwan Cid baynu dooranay inaynu xidhiidh la samayno Cid kalena waynu ka tagnay, waxa la yidhaahdaa Meesha aad Nin ku qaadanayso Nin baad kaga tagaysaa, taasina aad bay xidhiidhka Arrimaha dibedda muhiim ugu tahay.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Xaalad baa Maanta jirta uu bilaabmayo Dagaalkii Qaboobaa, dunidii way kala safatay, Reer Galbeed iyo reer Bari ayay u kala safatay, dhinac waxa taagan Shiinaha iyo Ruushka oo ah Quwado xoog leh oo imika soo baxay oo Cid walba isha ku hayso, dhinaca kale waxa taagan Dawladihii reer Galbeedka ee Dimuqraadiga ahaa, haddii innaga laga hadlo Somaliland ahaan dal dimuqraadi ah ayaynu nahay, dimuqraadiyadda Xisbiyada badan ku dhisan ayaynu u taagan nahay, waxaad mooddaa Adduunkaa cusub ee samaysmaya inaynu meel ka galayno ama meel ka galnay..”