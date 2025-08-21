𝗠𝗮𝘅𝗮𝗮 𝗟𝗮 𝗚𝘂𝗱𝗯𝗼𝗼𝗻 𝗦𝗼𝗺𝗮𝗹𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱? 𝗞𝗵𝗮𝘁𝗮𝗿𝗮𝗵𝗮 𝗔𝗺𝗻𝗶 𝗘𝗲 𝗞𝘂 𝗟𝗮𝗺𝗺𝗮𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗱𝗮𝗹-𝗵𝗮𝘆𝗻𝘁𝗮 𝗔𝗾𝗼𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗮!!

𝙌𝙖𝙡𝙡𝙞𝙣𝙠𝙞𝙞: 𝙈𝙪𝙠𝙝𝙩𝙖𝙖𝙧 𝙈𝙖𝙭𝙖𝙢𝙚𝙙 𝘾𝙖𝙡𝙞 𝘼𝙜𝙖𝙖𝙨𝙞𝙢𝙞𝙝𝙞𝙞 𝙂𝙪𝙪𝙙 𝙚𝙚 𝘼𝙢𝙣𝙞𝙜𝙖 (𝙃𝙤𝙧𝙚), 𝙚𝙚 𝙒𝙖𝙨𝙖𝙖𝙧𝙖𝙙𝙙𝙖 𝘼𝙧𝙧𝙞𝙢𝙖𝙝𝙖 𝙂𝙪𝙙𝙖𝙝𝙖, 𝙅𝙖𝙢𝙝𝙪𝙪𝙧𝙞𝙮𝙖𝙙𝙙𝙖 𝙎𝙤𝙢𝙖𝙡𝙞𝙡𝙖𝙣𝙙
𝗛𝗼𝗿𝗱𝗵𝗮𝗰
Somaliland maanta waxay taagan tahay is-goys taariikhi ah. Waa xilli ay ummadda iyo dawladuba si dhab ah ugu dhow yihiin rumaynta riyadii iyo rejadii ay muddada dheer ku baadi-goobayeen hannashada dib-u-aqoonsi caalami ah. Halka aynu maanta taaganahay ma aha meel si fudud lagu yimid, waxay ku timid naf-hur, adkaysi iyo midnimo qaran.
Hadal-haynta warbaahinta caalamiga ah iyo fariimaha dublumaasiyiinta ayaa si isa soo taraysa u tilmaamaya in Maraykanku tixgelinayo aqoonsiga Somaliland, isagoo qarankan ku abaal-marinaya nidaamka dimuqraadiyadda, ilaalinta amniga iyo dib-u-dhiska dawladnimo ee aynu ku guulaysannay.
Somaliland Iyo Maraykanku waa laba dal oo xulufo wadaag ah kuna jaaley in ay xaqiijiyaan gaadhista maxsuul cad oo sugan oo ay waddaagaan, Balse waddada aqoonsiga caalamiga ahi waa mid dheer oo culus, waxaa ku lammaan khataro muuqda iyo kuwo qarsoon.
𝗖𝗮𝗱𝗮𝗮𝗱𝗶𝘀𝘆𝗮𝗱𝗮 𝗖𝗶𝗶𝗱𝗱𝗮𝗻 𝗶𝘆𝗼 𝗗𝗎𝗯𝗹𝘂𝗺𝗮𝗮𝘀𝗶𝘆𝗮𝗱𝗲𝗲𝗱.
Xidhiidhkii Somaliland iyo Taiwan wuxuu keenay cadaadisyo dublumaasiyadeed oo xooggan oo ka imanaya Shiinaha, kaas oo adeegsaday maamulka Muqdisho si uu u hirgeliyo siyaasaddiisa “Hal Shiine” (One China Policy). Hanjabaado toos ah ayaa loo soo diray Hargeysa, halka taageero dadban lagu siiyay duullaannadii iyo qalalaasihii ka dhacay Sool.
Dhanka kale, Heshiiskii Is-afgarad (MoU) ee Somaliland iyo Itoobiya bishii January 2023 ayaa sababay in culays kale kusoo kordho. Dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Masar, Turkiga iyo Jabuuti ayaa si cad uga hor yimid, iyagoo u arkaya in heshiisku dhaawacayo danahooda istiraatiijiyadeed, Taasi waxay dhalisay faragelin cusub oo dhinaca amniga iyo siyaasadda ah.
Waxaa intaa dheer isbeddellada ka imanaya Washington, kuwaas oo muujinaya in Maraykanku danaynayo saldhig ciidan oo uu ka furto Magaalo xeebeedka Berbera, isla markaana uu ku xidho aqoonsi siyaasadeed.
Haddaba, arrintii xiisaha ugu badan dhalisay waxay ahayd su’aashii tooska ahayd ee dhawaan la weydiiyey Madaxwaynaha Maraykanka Donald J.Trump ee ahayd: inuu Somaliland aqoonsi lagu siin doono haddii ay qaabbisho Falastiiniyiin dib loo dejinayo. Inkasta oo uu ku tilmaamay “arrin adag oo xasaasi ah,” hadal-hayntan waxay abuurtay khatar amni oo weyn. Waa arrin si toos ah u taabanaysa dareenka Carabta iyo dawladaha Beriga Dhexe daneeya, waxayna keeni kartaa falcelin ka iman karta argagixisada iyo xulafada gobolka.
𝗧𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗶𝘆𝗼 𝗧𝘂𝘀𝗮𝗮𝗹𝗲:
Hadal-haynta aqoonsiga Somaliland iyo cadaadisyada caalamiga ahi waxaa la socda khataro amni oo muuqda. Sidaa darteed, waxa lama huraan ah in shacabka Somaliland u middoobaan ilaalinta amniga qaranka, uguna diyaargaroobaan isbeddel kasta oo soo socda.
• Amniga Madaxweynaha iyo madaxda kale ee qaranku waa arrin qaran. Madaxweynaha Somaliland waa astaanta halgankii shacabka, waana lafdhabarta riyada aqoonsiga. Ilaalintiisu ma aha arrin siyaasadeed oo qof la xidhiidha, waa ilaalinta jiritaanka iyo mustaqbalka qaranka.
• Sirdoonka gudaha iyo dibadda waa inuu noqdaa mid firfircoon, xog-ururin joogto ahna sameeya. Shaqaalaha iyo hay’adaha amniga waa in lagu sameeyaa hubin adag, iyadoo la ilaalinayo xogaha sirta ah iyo nidaamyada elektarooniga ah. Goob kasta oo Madaxweynaha tago waa in lagu diyaariyaa qorsheyaal amni oo dhameystiran, waddooyin qarsoon oo baxsiga ah iyo ilaalin heer caalami ah.
• Xidhiidhka Mareykanka iyo Taiwan waa in si xeeladaysan loo maareeyaa, iyadoo lagu dedaalayo in laga faa’iidaysto taageerada sirdoon iyo tababar, isla markaana laga fogaado in Somaliland ku lug yeelato qorsheyaal khatar u keeni kara xidhiidhkeeda Carabta iyo Muslimiinta.
𝗚𝗲𝗯𝗼𝗴𝗲𝗯𝗼:
Somaliland maanta waxay leedahay fursad ay ku xaqiijinayso halgankeeda, kuwaas oo ay la socdaan haliso aan yarayn, Aqoonsigu waa riyo ummadeed, laakiin amnigu waa tiirka uu ku taagan yahay. Haddii aan si xeeladaysan oo midnimo ku jirto u wajahno caqabadaha, madax-bannaanida Somaliland waxay noqon doontaa mid aan la leexin karin.
Shacabka waa in ay garwaaqsadaan in amnigu yahay mas’uuliyad guud oo waddareed, madax-bannaaniduna tahay hanti qaran. Ilaalinta Madaxweynaha iyo madaxda kale waa ilaalinta jiritaanka iyo xaqiijinta riyada qaran ee ay ummadda Somaliland tobannaan sano ku taamaysay.