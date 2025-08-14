𝗜𝘀𝗸𝗮𝗮𝘀𝗵𝗶 𝗖𝘂𝘀𝘂𝗯 𝗼𝗼 𝘂 𝗗𝗵𝗲𝘅𝗲𝗲𝘆𝗮 𝗝𝗮𝗮𝗺𝗮𝗰𝗮𝗱𝗱𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗴𝗲𝘆𝘀𝗮 𝗶𝘆𝗼 𝗝𝗮𝗮𝗺𝗮𝗰𝗮𝗱𝗱𝗮 𝗖𝗮𝗮𝗹𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮 𝗮𝗵 𝗲𝗲 𝗔𝗺𝗿𝗲𝗳

Nairobi,(HargeisaPress)– Wafdi ka socda Jaamacadda Hargeysa ayaa booqasho sharaf ah ugu tagay Prof. Tammary Rotich, Ku-xigeenka Kulliyadda iyo Arrimaha Ardayda ee Jaamacadda Caalamiga ah ee Amref (AMIU) ee magaalada Nairobi. Kulanka waxaa sidoo kale ka soo qeyb galay xubno ka tirsan macallimiinta iyo shaqaalaha AMIU.
Wadahadalladii aanu yeelannay waxay diiradda saareen fursado iskaashi oo badan — laga bilaabo cilmi-baadhis wadajir ah, barnaamijyo tacliimeed, deeqo waxbarasho, isdhaafsi macallimiin, ilaa shirar caalami ah. Kooxda AMIU waxay si diirran usoo dhaweeyeen masuuliyiinta ka socday Jaamacadda, iyagoo muujiyay xiise weyn oo ku aaddan dhisidda iskaashi waqti dheer ah.
Jaamacadda Caalamiga ah ee Amref waa hay’ad waxbarasho oo heer sare ah oo si buuxda loo aqoonsan yahay, kana tirsan Amref Health Africa — ururka horumarinta caafimaadka ee ugu weyn Afrika. Waxaa la aasaasay in ka badan 60 sano oo hal-abuurnimo ah oo ku saabsan adeegyada caafimaadka bulshada iyo dadweynaha, tababar, iyo waxbarasho. AMIU waxay si gaar ah diiradda u saartaa culuumta caafimaadka, waxayna ka go’an tahay inay horumariso barnaamijyo la jaan qaadaya baahiyaha caafimaad ee isbeddelaya ee bulshada Afrika.
Waxaan aaminsanahay in kulankan uu bilow u yahay iskaashi qiimo leh oo kor u qaadi doona fursadaha tacliimeed iyo cilmi-baadhis ee ardaydeena iyo macallimiinteena, isla markaana xoojin doona nidaamyada caafimaadka iyo is-weydaarsiga aqoonta guud ahaan qaaradda.