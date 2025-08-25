𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐱𝐚𝐝𝐡𝐢𝐠𝐠𝐚 𝐤𝐚 𝐣𝐚𝐫𝐚𝐲 𝐇𝐮𝐭𝐞𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐫𝐢 𝐚𝐡 𝐨𝐨 𝐮𝐮 𝐧𝐨𝐨𝐜𝐢𝐢𝐬𝐮 𝐤𝐮 𝐜𝐮𝐬𝐮𝐛 𝐲𝐚𝐡𝐚𝐲 𝐠𝐞𝐲𝐢𝐠𝐚 𝐒𝐨𝐨𝐦𝐚𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐒𝐀𝐑𝐀𝐕𝐎𝐑 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑 (𝟓 𝐒𝐭𝐚𝐫)

Hargeysa,(HargeisaPress)– Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa maanta xadhigga ka jaray Huteel Cusub oo Casri ah oo laga hirgeliyey caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa. Huteelkan isaga ah oo guud ahaan noociisu ku cusub yahay geyiga ay Soomaalidu degto, ayaa loo dhisay hab tayo sare leh oo loogu talo galay in uu la jaanqaado isla markaaba uu buuxiyo habka lagu qiimeeyo
darajada Huteellada Caalamka. Huteelkani waa mid ay darajediisu tahay 5 Xiddigood (5 Star).
Munaasibadda xadhig-ka-jarka Huteelka Serene SARAVOR PREMIER waxa kale oo ka hadlay Mulkiilaha Huteelka, Maamulaha Guud ee Shirkadda SARAVOR PREMIER ee Caalamka; Mayorka Caasimadda Hargeysa iyo Wasiirka Horumarinta Maalgashiga iyo Warshadaha JSL, kuwaasi oo ku dheeraday faa’iidada uu Huteelkani u leeyahay Qaranka Somaliland, xag sumcadeed iyo xag ku-soo-hirashaba.
Madaxweynaha oo hadal qiimo leh ka jeediyey munaasibadda furitaanka Huteelka SARAVOR PREMIER ayaa sheegay in maalgashigani uu yahay astaan cad oo muujinaysa horumarka, koboca dhaqaalaha iyo kalsoonida maal-gashadayaashu ay ku qabaan nabadda, xasilloonida iyo hoggaanka siyaasadeed ee Somaliland.
Waxa kale oo uu Madaxweynuhu xusay in Huteellada casriga ahi ay muhiimad weyn u leeyihiin kobcinta Dalxiiska, marti-gelinta Shirarka Caalamiga ah iyo wanaajinta tayada adeegyada bulshada.
Madaxweynuhu waxa uu si mug leh u bogaadiyey uguna mahad naqay Mulkiilaha maalgeliyey Huteelkan cusub, Mudane Cabdikariim Maxamed Iid, isaga oo ganacsatada kalena ku dhiirrigeliyey in ku daydaan oo ay dalkooda ku maalgashadaan Mashaariic waxtar u leh dalka iyo dadkaba oo horumar, shaqo abuur iyo bilic u soo kordhiya Somaliland.
Huteelkan Casriga ah ayaa dhismihiisu uu socday muddo 9 sannadood ah, waxana uu ka kooban yahay 134 qol oo loo goglay si heer sare ah iyo adeegyo heer caalami ah.
Sidoo kale, Huteelka SARAVOR PREMIER waxa lagu dhisay naqshad qurux badan oo farsamo casri, taasi oo si weyn uga turjumaysa muuqaalka cusub ee la yaabka leh ee ku soo biiray caasimadda Hargeysa.