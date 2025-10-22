𝐃𝐚𝐡𝐚𝐛𝐬𝐡𝐢𝐢𝐥 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐨𝐨 𝐤𝐚𝐚𝐥𝐢𝐧 𝐰𝐚𝐲𝐧 𝐤𝐚 𝐪𝐚𝐚𝐝𝐚𝐭𝐚𝐲 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧

London (HargeisaPress) – Shirkadaha Dahabshiil Group, ayaa kaalin wayn ka qaatay Somali Week Festival, oo qayb ka ahayd dhiirrigelinta akhriska, dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha.
Dahabshiil Group, ayaa 16-kii sano ee lasoo dhaafay door muuqda ka ciyaartay taageeridda madashan muhiimka ah, taasoo muujinaysa sida ay mar walba ugu heellan tahay horumarinta dhaqanka iyo isku xidhka bulshada Soomaaliyeed.
#DahabshiilGroup #SomaliWeekFestival #Culture #Community #TogetherWeGrow